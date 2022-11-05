Чилуэлл пропустит ЧМ-2022 из-за травмы задней поверхности бедра

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Бен Чилуэлл не сыграет на чемпионате мира из-за травмы.

Напомним, защитник «Челси» получил повреждение на последних минутах матча Лиги чемпионов против загребского «Динамо» (2:1). У него было подозрение на разрыв  мышц задней поверхности бедра. 

Клуб провел сканирование и сообщил, что у игрока обнаружена серьезная травма, из-за которой он пропустит ЧМ-2022. Точный диагноз не сообщается. Если подозрение на разрыв мышц подтвердилось, то срок восстановления составит около 3 месяцев. 

В текущем сезоне АПЛ Чилуэлл провел 9 матчей и забил 1 гол. Подробную статистику 25-летнего англичанина можно найти здесь

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. 

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