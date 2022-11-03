Чилуэлл может пропустить ЧМ-2022. Он повредил бедро на последних минутах игры с «Загребом» в ЛЧ

Защитник «Челси» может пропустить ЧМ-2022 из-за травмы.

Англичанин целиком отыграл вчерашний матч 6-го тура группового этапа между и загребским «Динамо» (2:1), но не смог покинуть газон самостоятельно после игры. Вероятно, на последних минутах матча он повредил заднюю поверхность бедра, пытаясь догнать мяч.

После матча тренер «Челси» Грэм Поттер сказал, что теперь участие Чилуэлла в ЧМ-2022 находится под вопросом.

«Да, я думаю, что так можно сказать. Конечно, больше ничего я не хочу говорить, но когда игрок так тянет ногу, а потом чувствует боль, то прогноз не будет позитивным.

Это удар для нас, хотя в целом вечер сложился хорошо. Но травма Чилуэлла – это неприятно. Надеюсь, после обследования мы выясним, что повреждение не такое серьезное. Но, конечно, мы разочарованы», – сказал Поттер.

До чемпионата мира «Челси» осталось провести три игры – против «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Ньюкасла».

проведет первую игру на через две с половиной недели – 21 ноября команда Гарета Саутгейта сыграет с Ираном.