Чилуэлл пропустит ЧМ-2022, скорее всего. У него подозрение на разрыв мышц, срок восстановления – 3 месяца

Защитник «Челси» не поможет сборной Англии на .

Как пишет The Telegraph, игрок и клуб ждут результатов обследования после травмы, полученной им на последних минутах матча Лиги чемпионов против загребского «Динамо» (2:1). Есть опасения, что Чилуэлл не только не сыграет на ЧМ-2022, но и пропустит более долгий срок.

Игроки обеспокоены тем, что Чилуэлл мог получить разрыв мышц задней поверхности бедра. В случае такого повреждения он может пропустить до трех месяцев.

Если Чилуэлл не сможет сыграть на ЧМ-2022, то станет уже четвертой крупной потерей сборной Англии перед турниром. На нем не выступит правый защитник «Челси» Рис Джеймс. Также под вопросом участие Кайла Уокера и Кэлвина Филлипса, выступающих за «Манчестер Сити».

На левом фланге обороны в сборной Англии может сыграть защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу. В предварительный состав сборной Англии попали еще два левых защитника – Райан Сессеньон из «Тоттенхэма» и Джеймс Джастин из «Лестера».

В случае острой необходимости на левом фланге можно использовать защитника «Ньюкасла» Кирана Триппьера, хотя его родная позиция – на правом фланге. Однако Гарет Саутгейт вряд ли прибегнет к такому варианту, учитывая травмы правых защитников Риса Джеймса и Кайла Уокера.

Напомним, в прошлом сезоне Чилуэлл пропустил полгода из-за травмы колена. Он ни минуты не сыграл на Евро-2020 в составе сборной Англии.