Хави о фаворитах ЧМ-2022: «Аргентина и Бразилия на одну ступеньку выше остальных. Сильны Испания, Франция, Англия – тоже»

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Хави назвал сборные, которые считает фаворитами чемпионата мира.

«Я слежу за большинством сборных. Я считаю, что Аргентина и Бразилия на одну ступеньку выше остальных. Но на чемпионате мира никогда не знаешь наверняка.

Все это сложно, и все выровнялось. Сильны Испания, Франция, Англия – тоже», – сказал главный тренер «Барселоны». 

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. 

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