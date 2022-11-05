Хави о фаворитах ЧМ-2022: «Аргентина и Бразилия на одну ступеньку выше остальных. Сильны Испания, Франция, Англия – тоже»

Хави назвал сборные, которые считает фаворитами чемпионата мира.

«Я слежу за большинством сборных. Я считаю, что и на одну ступеньку выше остальных. Но на чемпионате мира никогда не знаешь наверняка.

Все это сложно, и все выровнялось. Сильны Испания, , – тоже», – сказал главный тренер «Барселоны».

пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.