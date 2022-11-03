Гогниев дисквалифицирован на 3 матча Мир РПЛ за поведение на игре с «Динамо»

Тренера «Химок» дисквалифицировали на 3 игры Мир .

По информации «РБ Спорт», КДК РФС дисквалифицировал Гогниева на три матча чемпионата России за поведение во время игры 15-го тура с (1:6).

Гогниев был удален из-за спора с главным арбитром Яном Бобровским. Позже тренер в подтрибунных помещениях обматерил комментатора встречи Сергея Дурасова.

«Химки» сгорели 1:6, а Гогниев сорвался: отправил «Домой!» Глушакова, удалился и наехал на комментатора