Гогниев дисквалифицирован на 3 матча Мир РПЛ за поведение на игре с «Динамо»

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия дисквалификации Динамо Москва КДК РФС Футбол

Тренера «Химок» Спартака Гогниева дисквалифицировали на 3 игры Мир РПЛ.

По информации «РБ Спорт», КДК РФС дисквалифицировал Гогниева на три матча чемпионата России за поведение во время игры 15-го тура с «Динамо» (1:6).

Гогниев был удален из-за спора с главным арбитром Яном Бобровским. Позже тренер в подтрибунных помещениях обматерил комментатора встречи Сергея Дурасова.

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