Глава Ла Лиги Тебас: «Суперлига никогда не будет успешной. Европарламент и Совет Европы уже выступили против»

Президент Ла Лиги в очередной раз выступил против Суперлиги.

«Законы принимают Европейский парламент и Совет Европы. И Европейский парламент уже озвучил мнение. Из 650 евродепутатов 570 выступают против модели Суперлиги. Что касается Совета Европы, из 27 стран Европейского Союза 23 уже заявили, что они против.

Что бы ни случилось, есть политическая воля к принятию законов или директив, которые не позволят создавать наднациональные модели конкуренции, наносящие ущерб национальным турнирам.

Поэтому, надеюсь, уже на первом этапе суд закроет вопрос, но если нет, то предстоит политическая борьба. Воля Европейского парламента и правительств очень ясна, не так ли? Поэтому я не думаю, что когда-либо будет успешной», – сказал .

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