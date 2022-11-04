Юлиан Нагельсманн: «Шупо-Мотинг – один из лучших футболистов «Баварии» сейчас. Очень доволен его игрой»

Теги Бавария Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Эрик-Максим Шупо-Мотинг Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн назвал Эрик-Максима Шупо-Мотинга одним из лучших игроков «Баварии».

Главный тренер мюнхенского клуба ответил на вопрос о контракте и будущем игрока.

«Я много не задумываюсь по поводу контрактов на следующий сезон. Этим занимается Хасан Салихамиджич

Я очень доволен тем, как Шупо играет. У меня есть ощущение, что он чувствует себя комфортно в команде. Он один лучших игроков на данный момент», – заявил Нагельсманн.

Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет продлить соглашение с нападающим. Шупо-Мотинг забивает в шести матчах подряд за мюнхенцев.

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