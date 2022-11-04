Юлиан Нагельсманн: «Шупо-Мотинг – один из лучших футболистов «Баварии» сейчас. Очень доволен его игрой»

назвал -Мотинга одним из лучших игроков «Баварии».

Главный тренер мюнхенского клуба ответил на вопрос о контракте и будущем игрока.

«Я много не задумываюсь по поводу контрактов на следующий сезон. Этим занимается .

Я очень доволен тем, как Шупо играет. У меня есть ощущение, что он чувствует себя комфортно в команде. Он один лучших игроков на данный момент», – заявил Нагельсманн.

Ранее сообщалось, что хочет продлить соглашение с нападающим. Шупо-Мотинг забивает в шести матчах подряд за мюнхенцев.