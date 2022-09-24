Хасан Салихамиджич: «Обсудили с Нагельсманном начало сезона «Баварии». Ведь было не только поражение от «Аугсбурга», но и две сухие победы в ЛЧ»

Спортивный директор «Баварии» раскрыл детали беседы с тренером .

«Мы говорили с Юлианом обо всех аспектах начала сезона, включая положительные, ведь было не только поражение в Аугсбурге, но и много голов в начале и две победы без пропущенных голов в Лиге чемпионов.

После матчей сборных мы будем выступать по-другому. Я жду этого. Физическая активность, желания и готовность добиваться максимальных результатов в каждой игре – вот необходимые условия для достижения успеха.

Кроме того, нам нужно явно лучше, концентрированнее использовать моменты», – сказал .