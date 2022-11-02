«Бавария» хочет сохранить Шупо-Мотинга и обсудит с ним новый контракт. Форвард забивает в 6 матчах подряд

хочет продлить контракт с Эриком-Максимом Шупо-Мотингом.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, в ближайшие месяцы с 33-летним нападающим обсудят условия нового контракта. Срок его нынешнего соглашения рассчитан до лета 2023 года.

«Бавария» хочет сохранить Шупо-Мотинга – в клубе его считают профессионалом топ-уровня.

За шесть последних матчей камерунец забил семь голов и сделал три ассиста. Он отличился в каждой из этих шести встреч – впервые в карьере.

С подробной статистикой 33-летнего форварда можно ознакомиться здесь.