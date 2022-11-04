Скоулз об игре «МЮ» с «Сосьедадом»: «Это было похоже на команду из 3-го или 4-го дивизиона. Плана не было»

раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» в матче с .

«МЮ» выиграл со счетом 1:0, но занял второе место в группе , так как у «Сосьедада» лучше разница забитых и пропущенных мячей.

«Второй тайм был хаотичным, плана не было. Задумка заключалась в том, чтобы выбить мяч на форварда, а потом подобороться за подбор. По моему мнению, это было похоже на игру команды из третьего или четвертого дивизиона. Возможно, я немного неуважителен.

Я не очень мог понять, что они пытаются сделать. Все началось с замены Линделефа. До его ухода с поля «Манчестер Юнайтед» полностью контролировал ситуацию. Каземиро отошел назад, а потом Рэшфорд вышел вместо ван де Бека на позицию десятки. Это не его позиция.

В целом замены были неплохими, но я просто не считаю, что Рэшфорд играл на нужной позиции. Бруну мог поменяться с ним местами, потому что Фернандеш бесполезен на правом фланге. И он знает об этом. Нужно было поставить Рэшфорда на фланг», – сказал бывший игрок .