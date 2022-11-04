Хави: «Неблагоприятные обстоятельства вынудили Пике завершить карьеру. Он мог и дальше получать деньги по контракту, но решил уйти»
Хави прокомментировал решение Жерара Пике завершить карьеру.
«Завтра мы хотим взять три очка, чтобы продолжить гонку за «Реалом» и нашу хорошую серию в чемпионате.
Этот матч станет прощальным для Пике, и он заслуживает все возможные слова благодарности. Мне посчастливилось играть с ним в одной команде.
Неблагоприятные обстоятельства вынудили его закончить карьеру. Он меньше играет, чувствует себя менее полезным. Поэтому он решил уйти.
За это ему стоит отдать должное. У него был контракт, он мог и дальше получать деньги, но он решил поступить вот так.
Я желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что фанаты «Барсы» считают его тем, кем он является – легендой», – сказал главный тренер каталонцев.
«Стану обычным фанатом». Пике уходит из «Барсы» – и вообще заканчивает карьеру
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