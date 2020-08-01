Кроос о 2:8 «Барсы» с «Баварией»: «В «Реале» было много злорадства, никто не оплакивал их»

Полузащитник рассказал, как игроки команды отреагировали на разгромное поражение «Барселоны» от «Баварии» (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я не могу показать это все (речь о переписке в чате «Реала» в WhatsApp – прим. Sports.ru).

Но вы можете представить, что никто не оплакивал их. Было много злорадства», – сказал Кроос.

«Барса» пропустила 8 голов впервые с 1946 года в матче против «Баварии». Каталонцы не выиграли ни Лигу чемпионов, ни , ни Кубок Испании впервые с 2014 года.

«Реал» вылетел от «Манчестер Сити» в 1/8 финала (1:2, 1:2).