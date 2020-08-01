Кроос о 2:8 «Барсы» с «Баварией»: «В «Реале» было много злорадства, никто не оплакивал их»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос Футбол

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, как игроки команды отреагировали на разгромное поражение «Барселоны» от «Баварии» (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я не могу показать это все (речь о переписке в чате «Реала» в WhatsApp – прим. Sports.ru).

Но вы можете представить, что никто не оплакивал их. Было много злорадства», – сказал Кроос.

«Барса» пропустила 8 голов впервые с 1946 года в матче против «Баварии». Каталонцы не выиграли ни Лигу чемпионов, ни Ла Лигу, ни Кубок Испании впервые с 2014 года.

«Реал» вылетел от «Манчестер Сити» в 1/8 финала (1:2, 1:2).

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