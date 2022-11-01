«Реал» не хочет платить за Эндрика больше 35-40 миллионов евро. 16-летний форвард готов перейти в «Мадрид», несмотря на интерес «ПСЖ»
Сумма отступных в контракте Эндрика может помешать его переходу в мадридский «Реал».
Недавно Эндрик продлил соглашение с «Палмейрас» до 2025 года с суммой отступных в 60 миллионов евро. Однако «Реал Мадрид» не хочет платить за игрока больше 35-40 миллионов евро.
Согласно правилам ФИФА, 16-летний Эндрик не сможет перейти в «Реал», пока ему не исполнится 18 лет, но о его переходе можно договориться заранее, как «Реал» ранее подписал Винисиуса и Родриго.
Ранее сообщалось об интересе к бразильцу со стороны «ПСЖ». Сам Эндрик и его окружение отдают приоритет мадридскому «Реалу».
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