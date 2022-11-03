«И это акцентированный удар? Вот акцентированный удар». ЦСКА роликом с Чаком Норрисом отреагировал на решения ЭСК по матчу с «Локо» 

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Пресс-служба ЦСКА с юмором отреагировала на решения ЭСК по матчу с «Локомотивом».

В четверг ЭСК РФС признали верными решения главного арбитра матча Артема Любимова не назначать пенальти в ворота «Локо» на 48-й минуте встречи и не засчитывать гол хавбека ЦСКА Егора Ушакова.

ЦСКА опубликовал ролик с решениями ЭСК и фразами актера Чака Норриса. Там собрана подборка из нескольких эпизодов борьбы игроков. В одном из них в пользу ЦСКА не дали пенальти, аргументировав тем, что со стороны игрока «Локо» «не было акцентированного толчка».

Далее ЦСКА приводит еще два момента. В первом эпизоде Дмитрий Баринов в борьбе локтем дает по голове Федору Чалову. Анализируя этот момент, ЦСКА приписал Чаку Норису такие слова: «И это по-вашему акцентированный удар?»

Второй эпизод – Баринов хватается за лицо после столкновения с игроком ЦСКА. Тут Чак Норис в ролике ЦСКА говорит: «Вот акцентированный удар». 

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