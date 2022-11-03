Жиру признан игроком недели в ЛЧ. У него 2 гола и 2 ассиста в матче «Милана» с «Зальцбургом»

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Лучшим игроком этой недели в Лиге чемпионов стал форвард «Милана» Оливье Жиру.

В 6-м туре группового этапа 36-летний француз забил два гола «Зальцбургу» (4:0), а также отдал две результативные передачи. Его команда вышла в плей-офф.

На награду также претендовали полузащитник «Реала» Федерико Вальверде, нападающий «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку и вингер «Барселоны» Ферран Торрес.

Со статистикой выступлений Жиру можно ознакомиться здесь.

Жиру набрал 4 очка по «гол+пас» в 36 лет и 33 дня. Это рекорд ЛЧ за время сбора статистики Opta

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