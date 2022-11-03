Жиру признан игроком недели в ЛЧ. У него 2 гола и 2 ассиста в матче «Милана» с «Зальцбургом»

Лучшим игроком этой недели в чемпионов стал форвард .

В 6-м туре группового этапа 36-летний француз забил два гола «Зальцбургу» (4:0), а также отдал две результативные передачи. Его команда вышла в плей-офф.

На награду также претендовали полузащитник Федерико Вальверде, нападающий Кристофер Нкунку и вингер «Барселоны» Ферран Торрес.

Со статистикой выступлений Жиру можно ознакомиться здесь.

Жиру набрал 4 очка по «гол+пас» в 36 лет и 33 дня. Это рекорд ЛЧ за время сбора статистики Opta