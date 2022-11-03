Гогниева оштрафовали на 200 тысяч: «Дурасова он не оскорблял, это неспортивное поведение из-за мата, а поведение с судьями – оскорбительное»

В КДК РФС рассказали о том, почему дисквалифицировали на три матча.

Ранее стало известно, что главный тренер «Химок» наказан за поведение на игре с «Динамо» (1:6) в 15-м туре Мир .

Гогниев был удален из-за спора с главным арбитром Яном Бобровским. Позже тренер в подтрибунных помещениях обматерил комментатора встречи Сергея Дурасова.

«По рапорту делегата и протоколу матча рассматривали следующие нарушения. Не все игроки «Химок» прошли через микст-зону – штраф 50 тысяч рублей.

Рассматривали два эпизода по главному тренеру клуба Гогниеву. Гогниев приехал в РФС, с ним был юрист клуба. Мы рассматривали эпизод с высказыванием недовольства Гогниевым судье с использованием ненормативной лексики уже после удаления за две желтые карточки. Судья Бобровский подтвердил это сегодня, участвуя в заседании.

Второй эпизод – высказывание Гогниева в адрес Сергея Дурасова с использованием ненормативной лексики. Мы посмотрели видео и установили, что Дурасова Гогниев не оскорблял. Мы оценили это как неспортивное поведение из-за мата, а поведение Гогниева с судьями – оскорбительное.

Решение – за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча и неспортивное поведение дисквалифицировать Гогниева на три матча с учетом автоматической дисквалификации и назначить штраф – 200 тысяч рублей», – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

«Химки» сгорели 1:6, а Гогниев сорвался: отправил «Домой!» Глушакова, удалился и наехал на комментатора