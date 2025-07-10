Иммобиле перешел в «Болонью». 35-летний форвард подписал контракт по схеме «1+1», зарплата – 1,8 млн евро за сезон + бонусы
Чиро Иммобиле перешел в «Болонью» на правах свободного агента.
Ранее стало известно, что 35-летний нападающий и «Бешикташ» расторгли контракт по обоюдному согласию. В турецком клубе итальянец провел один сезон.
По данным журналиста Леонардо Боселло, Иммобиле заключил контракт по схеме «1+1».
Футболист заработает 1,8 млн евро за сезон плюс бонусы, общая сумма составит более 2 млн.
Кто должен заменить «Торпедо»?9789 голосов
«Оренбург»
Кто-то другой
Нужно провести отдельный турнир
Никто
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Болоньи»
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