Иммобиле перешел в «Болонью». 35-летний форвард подписал контракт по схеме «1+1», зарплата – 1,8 млн евро за сезон + бонусы

Чиро Иммобиле перешел в «Болонью» на правах свободного агента.

Ранее стало известно, что 35-летний нападающий и «Бешикташ» расторгли контракт по обоюдному согласию. В турецком клубе итальянец провел один сезон.

По данным журналиста Леонардо Боселло, Иммобиле заключил контракт по схеме «1+1».

Футболист заработает 1,8 млн евро за сезон плюс бонусы, общая сумма составит более 2 млн.