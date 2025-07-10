«Милану» и «Вулверхэмптону» интересен защитник Испании U21 Пубиль. «Альмерия» просит около 15 млн евро
«Милану» и «Вулверхэмптону» интересен защитник сборной Испании U21 Марк Пубиль.
Marca сообщает, что агенты футболиста «Альмерии» ведут переговоры с обоими клубами. 22-летний защитник почти гарантированно покинет клуб этим летом, его оценивают примерно в 15 млн евро.
Напомним, летом 2024 года Пубиль мог перейти в «Аталанту» за 20 млн евро с учетом бонусов, но в итоге клуб из Бергамо не смог осуществить трансфер.
В сезоне-2024/25 Пубиль провел за «Альмерию» 36 матчей в испанской Сегунде, отметившись голом и 4 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Кто должен заменить «Торпедо»?9788 голосов
«Оренбург»
Кто-то другой
Нужно провести отдельный турнир
Никто
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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