Орлов о Гогниеве: «Таких людей нельзя пускать в РПЛ, человек малокультурен, малообразован. Черчесов тоже осетин, но сдержанный»
Геннадий Орлов оценил поведение Спартака Гогниева.
«Я видел Бескова, Лобановского, Зонина, Якушина, Симоняна и я не представляю, чтобы эти тренеры были такими неадекватными людьми, как Гогниев. Таких людей нельзя пускать в РПЛ.
По какой причине его назначили? Чего добилась «Алания» под его руководством? Плюсом идет его поведение.
Черчесов тоже осетин, но он сдержанный осетин. Гогниев должен брать с него пример и владеть своими эмоциями. Безобразнейшее поведение.
Тренер образец игроков. Чему он научит своих игроков? Кто его пустил? Это какие-то агентские дела? Гогниев не завоевал право быть тренером в РПЛ.
Он еще ничего не сделал, а его уже кто-то поставил. Говорят: «Надо давать дорогу молодым». Но эту дорогу человек должен сам себе прокладывать. Работа тренера – точечная.
Тренер должен сам себя сделать. Ну и потом – нужно думать, как ты себя ведешь. Этот человек малокультурен, малообразован.
Телевизионная картинка обо всем говорит. Чем он раньше покинет «Химки», тем будет лучше для команды и для всего нашего футбола», – заявил комментатор.
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