Матеус Алвес подписал с ЦСКА контракт до 2030 года и взял 7-й номер
ЦСКА опубликовал сообщение о переходе Матеуса Алвеса.
Армейцы объявили о заключении с 20-летним полузащитником контракта, рассчитанного до 2030 года. Хавбек взял 7-й номер.
«В январе этого года Алвес дебютировал за основной состав «Сан-Паулу». На счету Матеуса также несколько престижных титулов, которые он выиграл на молодежном уровне. В июне этого года дебютировал за сборную Бразилии U20», – сказано в сообщении ЦСКА.
В этом сезоне Алвес провел 8 матчей в чемпионате Бразилии. Также на его счету 4 игры в Кубке Либертадорес.
Фото: pfc-cska.com
Кто должен заменить «Торпедо»?9793 голоса
«Оренбург»
Кто-то другой
Нужно провести отдельный турнир
Никто
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт ЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости