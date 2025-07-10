Матеус Алвес подписал с ЦСКА контракт до 2030 года и взял 7-й номер

ЦСКА опубликовал сообщение о переходе Матеуса Алвеса.

Армейцы объявили о заключении с 20-летним полузащитником контракта, рассчитанного до 2030 года. Хавбек взял 7-й номер.

«В январе этого года Алвес дебютировал за основной состав «Сан-Паулу ». На счету Матеуса также несколько престижных титулов, которые он выиграл на молодежном уровне. В июне этого года дебютировал за сборную Бразилии U20», – сказано в сообщении ЦСКА .

В этом сезоне Алвес провел 8 матчей в чемпионате Бразилии. Также на его счету 4 игры в Кубке Либертадорес.

Фото: pfc-cska.com