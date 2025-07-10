Алексей Батраков будет стоит 10 млн в Фэнтези РПЛ-2025/26 на Спортсе’‘
Самый результативный игрок сезона-2024/25 вошел в топ-5 по цене в новом турнире.
Цена Батракова обнародована первой среди всех игроков Фэнтези РПЛ-2025/26 на Спортсе’’ по выбору пользователей. Голосование проходило в официальном телеграм-канале, посвященном Фэнтези на Спортсе’‘
В предыдущем сезоне полузащитник «Локомотива» стал лучшим по очкам в РПЛ: он набрал 172 балла, вторым по результативности был спартаковец Эсекиэль Барко (161 очко).
Старт сбора команд в Фэнтези РПЛ-2025/26 – скоро на Спортсе’‘
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Кто должен заменить «Торпедо»?9792 голоса
«Оренбург»
Кто-то другой
Нужно провести отдельный турнир
Никто
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези РПЛ на Спортсе’‘
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