Алексей Батраков будет стоит 10 млн в Фэнтези РПЛ-2025/26 на Спортсе’‘

Самый результативный игрок сезона-2024/25 вошел в топ-5 по цене в новом турнире.

Цена Батракова обнародована первой среди всех игроков Фэнтези РПЛ-2025/26 на Спортсе’’ по выбору пользователей. Голосование проходило в официальном телеграм-канале, посвященном Фэнтези на Спортсе’‘

В предыдущем сезоне полузащитник «Локомотива » стал лучшим по очкам в РПЛ: он набрал 172 балла, вторым по результативности был спартаковец Эсекиэль Барко (161 очко).

Старт сбора команд в Фэнтези РПЛ-2025/26 – скоро на Спортсе’‘

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