Тео Эрнандес: «Милан» всегда был у меня в приоритете, но выбранное им направление и некоторые недавние решения не отражают тех ценностей и амбиций, которые привели меня сюда»

Тео Эрнандес попрощался с «Миланом».

«После 6 лет в этом клубе пришло время попрощаться. Я пришел в «Милан» в 2019 году с мечтами и желанием надеть футболку с богатой историей. Сегодня я ухожу, пережив незабываемые моменты, такие как победа в Серии А и Суперкубке Италии, и, главное, разделив раздевалку с замечательными людьми.

От всего сердца благодарю своих товарищей по команде, каждого тренера, который верил в меня, и особенно Паоло Мальдини за его теплоту, видение и действия лидера.

Спасибо болельщикам «россонери», которые всегда были рядом – в хорошие и трудные времена. Чувствовать вашу поддержку было привилегией, которую я никогда не забуду и всегда буду носить в сердце.

Решение уйти далось мне нелегко. Я всегда знал, где хочу быть, и «Милан» всегда был у меня в приоритете. Но, к сожалению, не все зависит от одного человека.

Направление, которое выбрал клуб, и некоторые недавние решения не отражают тех ценностей и амбиций, которые привели меня сюда. Пришло время закрыть одну главу и начать другую, новую, но не менее важную для меня.

Я ухожу с высоко поднятой головой, потому что всегда отдавал все этому клубу, выкладываясь на максимум и разделяя те же мечты, что и наши болельщики. Я ухожу с сердцем, полным эмоций, и с надеждой, что «Милан» очень скоро вернется на то место, которого он заслуживает.

«Милан » навсегда останется частью меня», – написал перешедший в «Аль-Хилаль » защитник.