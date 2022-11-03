Златан о том, что Мбаппе остался в «ПСЖ»: «Это ошибка, ведь теперь он важнее клуба. Его родители – проблема. Кем вы себя возомнили? Заткнитесь»

высказался о том, что остался в прошлым летом.

«Правильное это решение для него? Нет. Для Парижа? Да. Для «ПСЖ», а не для Парижа.

Он принял верное решение для «ПСЖ», но ошибочное – для себя. Потому что он поставил себя в ситуацию, в которой оказался важнее клуба. А клуб дал ему ключи для этого. Но ты не можешь быть важнее клуба.

Когда такой парень взрослеет, он с легкостью может зарабатывать. Так родители становятся его юристами, агентами, тренерами. Из одного состояния они переходят в другое. И это проблема. В этот момент ты теряешь самодисциплину, ты перестаешь быть собой.

Папы и мамы игроков нового поколения считают, что стали звездами. Они высказываются в медиа. Но кем вы себя возомнили? Заткнитесь и знайте свое место. Ваш сын должен работать и быть дисциплинированным.

Я не очень хорошо знаю Мбаппе как человека. Как игрок он невероятен. Теряя дисциплину, ты теряешь себя.

Есть причина, по которой Зидан – это Зидан. Мбаппе хочет подражать ему? Единственное, чего он должен хотеть, – это прогресс», – сказал нападающий , ранее выступавший за «ПСЖ».