Вальверде забил 5-й гол ударом из-за пределов штрафной в сезоне. Он опередил Месси и Камаду и лидирует в топ-5 лиг

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Федерико Вальверде забил пятый гол ударом из-за пределов штрафной в этом сезоне.

Хавбек «Реала» отличился дальним ударом в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Селтика» (5:1, второй тайм).

24-летний уругваец лидирует по этому показателю в топ-5 лиг Европы.

Вальверде опередил Лионеля Месси («ПСЖ») и Даити Камаду («Айнтрахт»), у которых по четыре гола дальними ударами.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Селтик».

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