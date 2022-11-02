Вальверде забил 5-й гол ударом из-за пределов штрафной в сезоне. Он опередил Месси и Камаду и лидирует в топ-5 лиг

забил пятый гол ударом из-за пределов штрафной в этом сезоне.

Хавбек «Реала» отличился дальним ударом в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов против (5:1, второй тайм).

24-летний уругваец лидирует по этому показателю в топ-5 лиг Европы.

Вальверде опередил ( ) и ( ), у которых по четыре гола дальними ударами.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча – «Селтик».