Поттер – 1-й тренер «Челси» без поражений за 5 матчей ЛЧ со времен Ди Маттео. Итальянец выиграл турнир

не проиграл ни разу за пять матчей в чемпионов во главе .

В последнем туре группового этапа ЛЧ «синие» обыграли Загреб со счетом 2:1. Всего под руководством Поттера в этом турнире у них ничья и 4 победы.

До этого дня последним тренером, которому удавалось не потерпеть ни одного поражения за первые 5 матчей с «Челси» в ЛЧ, был в сезоне-2011/12. В том розыгрыше лондонцы стали победителями.