Поттер – 1-й тренер «Челси» без поражений за 5 матчей ЛЧ со времен Ди Маттео. Итальянец выиграл турнир
Грэм Поттер не проиграл ни разу за пять матчей в Лиге чемпионов во главе «Челси».
В последнем туре группового этапа ЛЧ «синие» обыграли «Динамо» Загреб со счетом 2:1. Всего под руководством Поттера в этом турнире у них ничья и 4 победы.
До этого дня последним тренером, которому удавалось не потерпеть ни одного поражения за первые 5 матчей с «Челси» в ЛЧ, был Роберто Ди Маттео в сезоне-2011/12. В том розыгрыше лондонцы стали победителями.
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