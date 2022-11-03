Поттер о 2:1 с «Динамо» Загреб: «Впереди еще много работы, но я доволен выступлением «Челси» в Лиге чемпионов»

подвел итоги матча «Челси» с «Динамо Загреб» в .

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов одержал победу над загребским «Динамо» (2:1), отыграв два мяча после пропущенного быстрого гола. «Синие» вышли в плей-офф с первого места в группе, набрав 13 очков.

«Я рад одержать победу. Денис [Закария] был действительно хорош – он играл с энтузиазмом, забил свой дебютный гол, который стал победным. Я очень доволен его игрой.

Можно было бы беспокоиться, если бы мы не создавали моментов. Мы провели отличный матч, игроки были на высоте.

Впереди еще много работы, но, думаю, мы можем быть довольны нашим выступлением в Лиге чемпионов», – сказал главный тренер «Челси» в интервью BT Sport.