Гальтье о 2-м месте «ПСЖ» в группе ЛЧ: «Мы всегда говорили, что этот турнир нелогичен. Поздравляю «Бенфику»

прокомментировал второе место «ПСЖ» в группе Лиги чемпионов.

Парижская команда обыграла в 6-м туре группового раунда (2:1), но уступила в таблице «Бенфике», которая выиграла группу, по количеству голов, забитых на выезде.

«Я поздравляю «Бенфику», которая забила больше нас на выезде.

Хочу поздравить и своих футболистов. Мы хорошо провели групповой этап, набрали 14 очков.

Мы часто говорим, что этот турнир нелогичен. С этим мы и столкнулись сегодня», – сказал главный тренер .

🦅 «Бенфика» выиграла группу с «ПСЖ» и «Юве». «Орлы» опередили парижан по выездным голам, разгромив «Маккаби» (6:1)