Гальтье о 2-м месте «ПСЖ» в группе ЛЧ: «Мы всегда говорили, что этот турнир нелогичен. Поздравляю «Бенфику»
Кристоф Гальтье прокомментировал второе место «ПСЖ» в группе Лиги чемпионов.
Парижская команда обыграла «Ювентус» в 6-м туре группового раунда (2:1), но уступила в таблице «Бенфике», которая выиграла группу, по количеству голов, забитых на выезде.
«Я поздравляю «Бенфику», которая забила больше нас на выезде.
Хочу поздравить и своих футболистов. Мы хорошо провели групповой этап, набрали 14 очков.
Мы часто говорим, что этот турнир нелогичен. С этим мы и столкнулись сегодня», – сказал главный тренер «ПСЖ».
🦅 «Бенфика» выиграла группу с «ПСЖ» и «Юве». «Орлы» опередили парижан по выездным голам, разгромив «Маккаби» (6:1)
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