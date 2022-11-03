Мбаппе о 2-м месте «ПСЖ» в группе ЛЧ: «Разницы нет, мы вышли в плей-офф»

Теги ПСЖ Бенфика Ювентус лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Киллиан Мбаппе поделился впечатлениями после матча над «Ювентусом» (2:1).

Несмотря на победу в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов, «ПСЖ» занял второе место в группе, уступив «Бенфике» по выездным голам.

«По ходу игры мы не знали [что происходит в параллельном матче]. В концовке нам стали говорить об этом. Но это уже был практически конец игры.

Разницы нет, мы вышли в плей-офф. Мы приехали сюда решить поставленную задачу, но победы не хватило.

Теперь мы будем следить за жеребьевкой и сыграем в плей-офф на победу», – сказал француз.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные