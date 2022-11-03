Мбаппе о 2-м месте «ПСЖ» в группе ЛЧ: «Разницы нет, мы вышли в плей-офф»
Киллиан Мбаппе поделился впечатлениями после матча над «Ювентусом» (2:1).
Несмотря на победу в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов, «ПСЖ» занял второе место в группе, уступив «Бенфике» по выездным голам.
«По ходу игры мы не знали [что происходит в параллельном матче]. В концовке нам стали говорить об этом. Но это уже был практически конец игры.
Разницы нет, мы вышли в плей-офф. Мы приехали сюда решить поставленную задачу, но победы не хватило.
Теперь мы будем следить за жеребьевкой и сыграем в плей-офф на победу», – сказал француз.
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