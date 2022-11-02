Павел Недвед: «Ювентус» даст серьезную оценку ситуации во время паузы. У нас 4 поражения за 5 матчей ЛЧ, в Серии А мы не в лидерах»

Вице-президент высказался об игре клуба в текущем сезоне.

«Мы боремся с повреждениями с начала сезона, у нас сейчас 12-13 травмированных. Нам тяжело, но мы все равно должны задавать себе серьезные вопросы.

К счастью, в чемпионате будет пауза с 13 ноября, и мы дадим всему серьезную оценку. В Лиге чемпионов у нас 4 поражения за 5 матчей, и вполне естественно, что мы вылетели. В чемпионате мы не в числе лидеров.

Мы все оценим, когда будет пауза, и возобновим сезон уже с внесенными изменениями. И я говорю не о тренере и не об игроках, просто что-то идет не так», – сказал Недвед в интервью Sport Mediaset.