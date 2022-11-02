Кариус встречается с итальянской телеведущей Дилеттой Леоттой. Они целовались в миланском ресторане

Вратарь начал встречаться с популярной итальянской телеведущей.

Как передает Corriere dello Sport, журналистка DAZN Дилетта Леотта познакомилась с 29-летним немцем в Лондоне несколько недель назад. Они встретились за обедом их общих друзей.

Уже на следующий день голкипер прилетал к девушке в Италию и в дальнейшем делал это снова.

Сотрудникам журнала Chi удалось заснять, как пара проводила время в известном итальянском ресторане. В ходе общения они обменивались поцелуями и выглядели счастливыми.

Кариус в последний раз выходил на поле 28 февраля – в матче за «Унион» против «Хоффенхайма» (1:1) в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

У Кариуса, похоже, началась белая полоса в жизни: вратарь начал встречаться с той самой журналисткой, что обещала голой выйти на поле «Камп Ноу»