Бывший вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус нашел новую команду.
29-летний голкипер продолжит карьеру в «Ньюкасле». Он уже прибыл в расположение клуба и в скором времени пройдет медосмотр.
«Сороки» подпишут с немцем краткосрочный контракт. В команде он заменит резервного вратаря Карла Дарлоу, получившего травму.
Летом, напомним, из «Ньюкасла» в «Манчестер Юнайтед» ушел голкипер Мартин Дубравка.
Основным вратарем «сорок» в нынешнем сезоне является Ник Поуп, сыгравший во всех шести матчах АПЛ.
Кариус покинул «Ливерпуль» в июне этого года и с тех пор оставался без команды. Прошлый сезон он провел в «Унионе» на правах аренды.