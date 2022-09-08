Бывший вратарь нашел новую команду.

29-летний голкипер продолжит карьеру в «Ньюкасле». Он уже прибыл в расположение клуба и в скором времени пройдет медосмотр.

«Сороки» подпишут с немцем краткосрочный контракт. В команде он заменит резервного вратаря , получившего травму.

Летом, напомним, из в ушел голкипер .

Основным вратарем «сорок» в нынешнем сезоне является , сыгравший во всех шести матчах АПЛ.

Кариус покинул «Ливерпуль» в июне этого года и с тех пор оставался без команды. Прошлый сезон он провел в на правах аренды.