Экс-вратарь «Ливерпуля» Кариус переходит в «Ньюкасл»

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Бывший вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус нашел новую команду.

29-летний голкипер продолжит карьеру в «Ньюкасле». Он уже прибыл в расположение клуба и в скором времени пройдет медосмотр.

«Сороки» подпишут с немцем краткосрочный контракт. В команде он заменит резервного вратаря Карла Дарлоу, получившего травму.

Летом, напомним, из «Ньюкасла» в «Манчестер Юнайтед» ушел голкипер Мартин Дубравка.

Основным вратарем «сорок» в нынешнем сезоне является Ник Поуп, сыгравший во всех шести матчах АПЛ.

Кариус покинул «Ливерпуль» в июне этого года и с тех пор оставался без команды. Прошлый сезон он провел в «Унионе» на правах аренды.

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