Назначение Уэйна Руни главным тренером привело к штрафу.

Как передает The Independent, американская команда вынуждена будет заплатить 25 тысяч долларов за несоблюдение политики разнообразия при найме.

Перед назначением Руни в июле «Ди Си Юнайтед» следовало включить в финальный список кандидатов двух или более членов «недостаточно представленных групп», в числе которых обязан быть темнокожий или афроамериканец.

Менеджеры встречались с двумя представителями таких групп, однако один из них не мог быть включен в финальный список, поскольку в ходе собеседования стало известно о том, что он не имеет права претендовать на должность главного тренера. По мнению , «Ди Си Юнайтед» необходимо было провести встречу с дополнительным кандидатом из недостаточно представленной группы или запросить у лиги разрешение на отказ от такого интервью с подробным описанием обстоятельств.