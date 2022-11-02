Футболистка «Локо» Галай: «Хочется чуть больше равноправия в футболе. Мы такие же личности, у нас такая же нагрузка, мы тоже травмируемся»

Футболистка Мария Галай высказалась о равноправии в футболе.

«Хочется чуть больше равноправия в футболе. Мы такие же личности и такие же спортсменки, у нас такая же нагрузка, и бегаем мы точно не меньше. Да, у нас другие дистанции и скорости, но на предсезонках нас так же гоняют.

Мы тоже травмируемся. Хотелось бы участвовать во всяких мероприятиях, ТВ-шоу, интеллектуальных передачах. Потому что это просто прикольно. Ну и чтобы развеять стереотип о том, что спортсмены глупые – мы почти все с высшими образованиями. Я, например, нефтяник, училась на специальности «Переработка нефти и газа», – написала Галай в своей колонке.