Футболистка «Локо» Мягкова о срыве трансфера в скандинавский клуб: «Сказали, что им нельзя подписывать игроков с российским паспортом»

рассказал, что скандинавский клуб не подписал ее из-за гражданства России.

Прошлый сезон защитница провела в «Вероне».

– Как к тебе относились в Италии весной?

– Все было хорошо. Тренеры и спортивный директор подходили, спрашивали, как дела у моей семьи, все ли в порядке. Спрашивали, беспокоит ли меня что-либо. Все уважительно относились ко мне, понимали, что как бы сейчас такая политическая ситуация. Со стороны партнеров или тренерского штаба никакого негатива не было.

– Ты рассказывала, что планировала уехать в какой-то из скандинавских чемпионатов, но все сорвалось. Почему?

– Да, была договоренность с одним клубом, не хочу называть ни команду, ни страну. Мы обсуждали переход, но из-за политических событий они сказали, что сейчас им нельзя подписывать игроков с российским паспортом, потому что могут возникнуть проблемы со спонсорами. И что некоторые могут отказаться работать с командой после этого, – сказала футболистка .