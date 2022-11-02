Только Сауль подошел к фанатам «Атлетико» после поражения от «Порту» в ЛЧ. Он пять минут стоял под дождем перед трибунами

После поражения «Атлетико» от «Порту» в чемпионов (1:2) только Сауль подошел к болельщикам своей команды.

Полузащитник мадридского клуба в одиночку стоял перед трибуной около пяти минут под дождем. Игроки по очереди подходили к нему, чтобы поприветствовать.

Болельщики, приехавшие поддержать свою команду – около 1500 человек – скандировали: «Сауль, выводи остальных!»

Во вторник «Атлетико» уступил «Порту» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов (1:2), впервые за 12 лет заняв последнее место в своей группе.

Фанаты «Атлетико» – игрокам после вылета из еврокубков: «Вы не заслужили эту футболку!»