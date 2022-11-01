Ростов — Динамо прогноз на матч 6.11.2022, премьер-лига Россия

В 16 туре чемпионата России сезона 2022/23 Ростов сыграет со столичным Динамо. Игра пройдет в воскресенье, 6 ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени. Встреча состоится на Ростов Арене (Ростов).

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Рекомендованная ставка: Победа Динамо 2.7, ТБ (2.5) 1.77

Смогут ли ростовчане переиграть набравшего ход соперника? Сколько голов забьет Комличенко, и как отличится Даниил Уткин? Продолжится ли победный ход Динамо? Ответы на эти вопросы вы получите, посмотрев игру. А наш прогноз на матч Ростов — Динамо поможет вам сделать осмысленную ставку на эту встречу.

Ростов

Подопечные Валерия Карпина в этом сезоне входят в число лидеров национального первенства. Ростов в первом круге РПЛ набрал 29 очков и идет на четвертом месте в турнирной таблице — столько же баллов и у третьего ЦСКА, однако «армейцы» имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей (+6 у подопечных Карпина против +14 у «армейцев»). Южане отстают от лидирующего «Зенита» на 10 очков, и обгоняют идущее пятым «Динамо» на четыре балла.

Что касается остальной статистики, то Ростов в 15 играх одержал восемь побед, пять раз сыграл вничью и потерпел два поражения. Команда прилично забивает — 27 голов, пятый результат в чемпионате по этому показателю, и достаточно пропускает — 21 гол, седьмой результат по пропущенным мячам.

Лучшим голеадором подопечных Валерия Карпина является Дмитрий Полоз. Он наколотил восемь голов в 16 играх команды. Ростов в предыдущих восьми играх национального первенства неизменно забивает, и пропускает в семи матчах. Предыдущие пять игр ознаменовались для южан восемью забитыми, и девятью пропущенными голами.

К другим статистическим тенденциям выступления команды Валерия Карпина отнесем:

Не проигрывает Динамо в семи из девяти домашних матчей;

Не проигрывает в девяти из десяти последних домашних встреч;

Пропускает в 10 последних играх;

Забивает в 12 последних матчах;

Неизменно забивает в четырех последних играх против Динамо;

В предыдущих пяти играх Ростов забивает в среднем по 1.6 гола за игру, и пропускает по 1.8 гола за матч.

Предыдущие пять матчей подопечные Валерия Карпина провели следующим образом:

Динамо

Подопечные Славиши Йокановича по итогам первого круга РПЛ входят в пятерку лидеров национального первенства. Бело-голубые в 15 матчах набрали 26 очков, и отстают на 13 баллов от лидирующего Зенита, и на два очка обгоняют идущий шестым Краснодар.

Что касается статистики команды, то Динамо записало на свой счет семь побед, пять ничьих и три поражения в 15 играх чемпионата России. Команда наколотила 30 голов и пропустила 18 мячей — по разнице забитых и пропущенных голов команда идет на четвертом месте.

Отметим и пятиматчевую беспроигрышную серию команды — бело-голубые в чемпионате и Кубке России не проигрывают со 2 октября 2022 года. Особенно отметим крайнюю встречу команды — бело-голубые камня на камне не оставили от обороны Химок, разгромив соперника со счетом 6:1.

Лучшим голеадором команды является Федор Смолов. Он забил девять голов в 16 играх своей команды. В пяти крайних матчах Динамо неизменно забивает, и пропускает в девяти крайних играх чемпионата страны. Предыдущие пять игр бело-голубых ознаменовались 16 забитыми, и шестью пропущенными голами.

К иным статистическим тенденциям выступления команды Славиши Йокановича относят:

Команда побеждает в четырех последних матчах;

Команда не проигрывает Ростову в пяти из семи предыдущих очных встреч в РПЛ;

Бело-голубые пропускают в среднем по 1.20 гола за игру, и забивают в среднем по 3.20 мяча за матч (в последних пяти матчах);

Команда забивает в семи последних матчах;

Команда пропускает в 13 предыдущих играх.

Предыдущие пять поединков бело-голубые провели следующим образом:

Коэффициенты букмекеров на матч Ростов — Динамо

В предыдущих 20 очных встречах команд Динамо восемь раз обыграло Ростов. Южане записали на свой счет шесть побед и шесть раз команды сыграли вничью. В предыдущих пяти очных встречах бело-голубые показали следующие результаты:

Букмекерские конторы не видят явного фаворита этой встречи:

Букмекерская контора Победа Ростова Ничья Победа Динамо Маржа букмекера Винлайн 2.60 3.50 2.55 6.25% Марафон Бет 2.70 3.85 2.69 0.19% Лига Ставок 2.65 3.55 2.65 3.64% Бетсити 2.70 3.70 2.60 2.53%

Букмекеры не видят ничью вероятным исходом встречи, но при этом считают практически одинаково вероятной победу и Ростова и Динамо. Но статистически подопечные Славиши Йокановича выглядят сильнее соперника — тут и разница забитых и пропущенных мячей, и текущая форма команд, и результат очной кубковой встречи. Предположим, что именно Динамо выйдет победителем из этой дуэли.

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Где смотреть матч Ростов – Динамо