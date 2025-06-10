Отбор на ЧМ-2026. Узбекистан крупно обыграл Катар – 3:0, Аббос, Хусанов и Шомуродов сыграли, Твалтвадзе комментировал. Спортс’‘, Т-Банк и телеканал «Старт» показали матч

Узбекистан крупно обыграл Катар в 10-м туре отбора на ЧМ-2026 (3:0).

Спортс’’, Т-Банк и телеканал «Старт» совместно показали матч, комментировали Григорий Твалтвадзе и тренер Андрей Еманов.

На 28-й минуте открыл счет Азизбек Тургунбоев, на 86-й Эльдор Шомуродов удвоил преимущество хозяев. На 2-й добавленной минуте Игорь Сергеев довел счет до разгромного.

Это первая крупная победа команды за 13 матчей – в прошлый раз такое случилось 26 марта 2024-го, тогда с тем же счетом обыграли Гонконг.

До этого Узбекистан сыграл вничью с ОАЭ (0:0) и впервые в истории вышел на чемпионат мира – команда Тимура Кападзе возглавила группу А как минимум до матча Ирана с КНДР, Катар идет 4-м.

Полная запись матча с комментарием Григория Твалтвадзе

Статистика отбора на ЧМ-2026 (Азия)

Таблица отбора на ЧМ-2026 (Азия)

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