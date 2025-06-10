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Отбор на ЧМ-2026. Узбекистан крупно обыграл Катар – 3:0, Аббос, Хусанов и Шомуродов сыграли, Твалтвадзе комментировал. Спортс’‘, Т-Банк и телеканал «Старт» показали матч

Узбекистан крупно обыграл Катар в 10-м туре отбора на ЧМ-2026 (3:0).

Спортс’’, Т-Банк и телеканал «Старт» совместно показали матч, комментировали Григорий Твалтвадзе и тренер Андрей Еманов.

На 28-й минуте открыл счет Азизбек Тургунбоев, на 86-й Эльдор Шомуродов удвоил преимущество хозяев. На 2-й добавленной минуте Игорь Сергеев довел счет до разгромного.

Это первая крупная победа команды за 13 матчей – в прошлый раз такое случилось 26 марта 2024-го, тогда с тем же счетом обыграли Гонконг.

До этого Узбекистан сыграл вничью с ОАЭ (0:0) и впервые в истории вышел на чемпионат мира –  команда Тимура Кападзе возглавила группу А как минимум до матча Ирана с КНДР, Катар идет 4-м.

Полная запись матча с комментарием Григория Твалтвадзе

Статистика отбора на ЧМ-2026 (Азия)

Таблица отбора на ЧМ-2026 (Азия)

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Квалификация ЧМ. Азия. 10 тур
10 июня 13:45, Milliy Stadion
Узбекистан
Завершен
3 - 0
Катар
Матч окончен
Эркинов
90’
+4’
Мозговой
90’
+4’
  Сергеев
90’
+2’
Алижонов   Тухтахужаев
90’
+1’
Шомуродов   Сергеев
90’
+1’
  Шомуродов
86’
Машарипов   Эркинов
84’
Хамробеков   Буриев
84’
75’
Ахмед   Мохаммад
72’
Ахмед
70’
Афиф   Мустафа
67’
Афиф
67’
Мунтари
Тургунбоев   Искандеров
62’
57’
Абдельфатах   Эдмилсон Жуниор
57’
Аль-Джанхи   Мунтари
46’
Хатем   Аль-Маннаи
2тайм
Перерыв
41’
Аль-Рави
33’
Хатем
  Тургунбоев
28’
Узбекистан
Юсупов, Насруллаев, Хусанов, Аликулов, Алижонов, Мозговой, Хамробеков, Машарипов, Файзуллаев, Тургунбоев, Шомуродов, Эргашев, Неъматов, Ашурматов, Эшмуродов, Сайфиев, Тухтахужаев, Абдуллоев, Буриев, Искандеров, Эркинов, Жиянов, Сергеев
Запасные: Неъматов, Ашурматов, Эшмуродов, Сайфиев, Тухтахужаев, Буриев, Сергеев, Жиянов, Абдуллоев, Эркинов, Эргашев, Искандеров
1тайм
Катар:
Закария, Ахмед, Сухаиль, Аль-Рави, Юсиф, Аль-Джанхи, Мадибо, Хатем, Абдельфатах, Афиф, Тарек, Баршам, Мамду, Эмад, Сальман, Аль-Маннаи, Эрфан, Мустафа, Мохаммад, Али, Мунтари, Аль-Рави, Эдмилсон Жуниор
Запасные: Неъматов, Ашурматов, Эшмуродов, Сайфиев, Тухтахужаев, Буриев, Сергеев, Жиянов, Абдуллоев, Эркинов, Эргашев, Искандеров
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
logoСборная Узбекистана по футболу
logoСборная Катара по футболу
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logoквалификация ЧМ-2026 Азия
logoАзизбек Тургунбоев
logoЭльдор Шомуродов
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