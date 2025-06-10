Отбор на ЧМ-2026. Узбекистан крупно обыграл Катар – 3:0, Аббос, Хусанов и Шомуродов сыграли, Твалтвадзе комментировал. Спортс’‘, Т-Банк и телеканал «Старт» показали матч
Спортс’’, Т-Банк и телеканал «Старт» совместно показали матч, комментировали Григорий Твалтвадзе и тренер Андрей Еманов.
На 28-й минуте открыл счет Азизбек Тургунбоев, на 86-й Эльдор Шомуродов удвоил преимущество хозяев. На 2-й добавленной минуте Игорь Сергеев довел счет до разгромного.
Это первая крупная победа команды за 13 матчей – в прошлый раз такое случилось 26 марта 2024-го, тогда с тем же счетом обыграли Гонконг.
До этого Узбекистан сыграл вничью с ОАЭ (0:0) и впервые в истории вышел на чемпионат мира – команда Тимура Кападзе возглавила группу А как минимум до матча Ирана с КНДР, Катар идет 4-м.
Полная запись матча с комментарием Григория Твалтвадзе
Статистика отбора на ЧМ-2026 (Азия)
Таблица отбора на ЧМ-2026 (Азия)
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