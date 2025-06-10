Карпин об игре с Беларусью: «Нам интересны все матчи. Они тоже хотели бы сыграть и с Францией, и с Россией. Задачи первостепенной выиграть нет»

Валерий Карпин ответил на вопрос об интересе к сборной Беларуси как сопернику.

BetBoom товарищеский матч сборных России и Беларуси состоится в Минске во вторник.

– Насколько Беларусь вам интересна как соперник?

– Нам интересны все матчи, Беларусь тоже хотела бы сыграть и с Францией, и с Россией. Любой тренер хочет сильнейшего соперника. Если бы могли играть с Бразилией, Аргентиной , Испанией, было бы интересно.

– В бытность игроком вы играли с Беларусью, тренировали нескольких белорусов. Есть какие‑то ассоциации по белорусскому футболу?

– В бытность игроком даже не помню результата, в памяти осталась работа с белорусскими игроками в качестве тренера и прошлогодний матч. Во вторник будет абсолютно другой матч как с нашей стороны (как минимум составом), так и со стороны белорусов.

Задачи первостепенной выиграть нет, будет кардинально отличаться состав, будем смотреть на то, как другие игроки выполняют ту же установку, что с Нигерией. Ребята, можно сказать, приехали из отпуска – нужно дать сыграть всем, как премия. Мы не обращаем внимания на личностей в составе соперника, не упоминаем фамилии при подготовке, – сказал главный тренер российской команды.