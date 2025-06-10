Генсек РФС о составе участников РПЛ в следующем сезоне: «Бюро исполкома рассматривает вопрос, нет возможности повлиять на его членов в плане сроков. Пока решения нет»

Генсек РФС рассказал о ситуации с составом участников следующего сезона Мир РПЛ.

Ранее большинство клубов проголосовало за то, чтобы «Пари НН» заменил «Химки» в РПЛ в сезоне-2025/26. Подмосковный клуб не прошел процедуру лицензирования из-за долгов.

«Бюро исполкома РФС сейчас рассматривает вопрос об утверждении состава участников РПЛ в следующем сезоне. Пока решения нет.

Все зависит от членов бюро, нет возможности на них повлиять в плане сроков», – сказал Максим Митрофанов.

Ожидается, что решение будет принято до 15 июня.