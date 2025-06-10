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Деку о Роке: «Ехать в Европу рано всегда сложно. Тем более в «Барсу» или «Реал» – это высшая ступень в карьере. У Эндрика в Мадриде тоже было немного шансов»

Деку сопоставил ситуации Витора Роке в «Барселоне» и Эндрика в «Реале».

20-летний бразильский форвард Роке, перешедший в «Барсу» по ходу сезона-2023/24, не закрепился в составе каталонцев и в итоге был продан в «Палмейрас». 

18-летний бразильский форвард Эндрик в минувшем сезоне сыграл 22 матча за «Реал» в Ла Лиге и забил 1 гол, в среднем проводя на поле по 16 минут.

«С тренерами всегда советуются, когда дело касается подписаний. Решение о приобретении Витора Роке в январе было принято Хави. Суть заключалась в том, чтобы он побыстрее адаптировался. Но, в конце концов, это футбол. Ехать в Европу рано всегда сложно. Тем более в «Барселону» или «Реал».

Эндрик в Мадриде формально провел много игр, но в целом у него тоже было немного шансов проявить себя. Мы говорим о клубах, которые являются высшей ступенью в карьере. Для таких молодых парней это может быть нелегко. Иногда что-то не получается.

И Витор не стоил так дорого, как говорят люди. К тому же мы вернули большую часть инвестиций – 25 из 30 миллионов евро», – сказал спортивный директор «Барселоны». 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Globo Esporte
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