Индзаги о 0:2 с «Баварией»: «Хорошая игра против очень сильного соперника. Был неназначенный пенальти»

Симоне Индзаги прокомментировал итоги матча Лиги чемпионов против «Баварии» (0:2).

«Мы прошли важный этап, добились результата, который приносит нам большое удовлетворение. Мы показали хорошую игру против очень сильного соперника. У нас было несколько шансов выйти вперед, был неназначенный пенальти, а затем за первую же неосторожность мы были наказаны.

В любом случае команда сыграла хорошо. Нам удалось провести ротацию состава, и нам есть над чем подумать. В воскресенье предстоит очень важная игра, до перерыва осталось три матча, и все три очень сложные», – заявил Индзаги в интервью клубному телевидению.

Также тренер высказался о травме Ромелу Лукаку.

«Конечно, очень жаль, потому что он очень важный игрок для нас. Были обнадеживающие признаки на тренировках, но потом случилась эта неприятность в матче против «Сампдории». Однако, когда он вернется, он станет для нас дополнительным преимуществом», – отметил Индзаги.