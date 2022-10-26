У «Интера» 5 побед с общим счетом 13:4 и ничья с «Барселоной» на «Камп Ноу» в последних 6 матчах

«Интер» продлил серию без поражений во всех турнирах до шести матчей.

Команда Симоне Индзаги разгромила «Викторию» (4:0) в 5-м туре группового этапа чемпионов.

В последний раз миланцы проигрывали 1 октября – «Роме» (1:2) в Серии А. С тех пор у них пять побед с общим счетом 13:4 и ничья с «Барселоной» (3:3) на «Камп Ноу».

Далее примет «Сампдорию» в чемпионате Италии – это случится 29 октября.