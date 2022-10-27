Гнабри первым в истории сделал 3 ассиста в матче против «Барсы» в ЛЧ

отдал три голевых паса в матче против «Барселоны».

обыграла каталонскую команду в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:0. Немецкий полузащитник в этой игре ассистировал , Эрик-Максиму Шупо-Мотингу и .

Гнабри стал первым в истории игроком, сделавшим 3 ассиста в одном матче против «Барселоны» в рамках .

С подробной статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.