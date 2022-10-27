Гнабри первым в истории сделал 3 ассиста в матче против «Барсы» в ЛЧ
Серж Гнабри отдал три голевых паса в матче против «Барселоны».
«Бавария» обыграла каталонскую команду в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:0. Немецкий полузащитник в этой игре ассистировал Садьо Мане, Эрик-Максиму Шупо-Мотингу и Бенжамену Павару.
Гнабри стал первым в истории игроком, сделавшим 3 ассиста в одном матче против «Барселоны» в рамках Лиги чемпионов.
С подробной статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Комментарии