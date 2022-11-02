Гальтье об ЛЧ: «Надеемся, что это год «ПСЖ». Этот престижный трофей так сложно выиграть»

высказался об амбициях «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Завтра парижане, уже вышедшие в 1/8 финала, сыграют с , лишившимся шансов на плей-офф.

«На этот год возлагаются большие надежды, в нашей команде много чемпионов с большим опытом.

К сожалению, мы никогда не выигрывали этот престижный трофей, который так сложно выиграть. И временами мы все видим сумасшедшие игры, которые порой можно перевернуть с ног на голову в одно мгновение.

«ПСЖ» может быть близок к победе, мы надеемся, что это наш год.

Выход в 1/8 финала был нашим обязательством. Занять первое место в группе очень важно, особенно когда дело дойдет до жеребьевки. Это важная цель, и мы сосредоточены на ней.

Мы не забываем, что «Ювентус» хотя и вылетел из ЛЧ, обязан выходить в Лигу Европы. Они будут бороться изо всех сил, чтобы достичь этой цели, поскольку у них есть история и гордость. В истории наших клубов были трудные моменты.

Почему «Юве» не вышел из группы? Я думаю, что им не хватало состава для их игры. Отсутствие Поля и Кьезы имело ключевое значение, цепь различных ситуаций ослабила «Ювентус» как в техническом плане, так и морально.

В Лиге чемпионов требуется готовность на 110%, и с самого начала сезона у «Юве» были проблемы», – сказал главный тренер .