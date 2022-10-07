Олимпийский чемпион Кузнецов о проблемах Швеции: «Можешь прождать месяц-два, пока доктор тебя примет. Мало учителей, чиновники говорят, денег нет»

Олимпийский чемпион Евгений Кузнецов рассказал о проблемах жизни в Швеции.

Кузнецов завершил карьеру футболиста в Швеции, где сейчас работает тренером.

«Могу принимать участие в выборах, но не хожу. Политика – очень специфическая вещь. Выборы здесь демократичные, вопросов нет. Но смотришь дебаты: партии поливают друг друга грязью, лишь бы дорваться до власти. А когда приходят – проблемы не решаются. Одни разговоры.

Поэтому и решил для себя не голосовать ни за кого. Пусть шведский народ сам себе выбирает руководителей. А я в политику не лезу.

Какие тут проблемы? Например, школа. Мало учителей. Чиновники говорят: денег нет.

Глобальная проблема – медицина. Все думают: она здесь на высшем уровне. Но если ты в состоянии стоять на ногах, не умираешь прямо сейчас, можешь прождать месяц-два, пока доктор тебя примет.

Квалифицированных кадров не хватает. Точнее, специалисты есть, но их не берут на работу, потому что профессия врача подразумевает высокую зарплату. А те доктора, которые на ставке, вынуждены разрываться: один день в этом городе принимает больных, два – в другом, а потом вообще может улететь куда-нибудь на север», – сказал бывший игрок «Спартака» и победитель Олимпиады-1988 в Сеуле в составе сборной .