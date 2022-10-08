«У меня зарплата – две тысячи долларов. 600 отдашь за квартиру, 500 за машину, бензин – и почти ничего не осталось». Олимпийский чемпион Кузнецов о Швеции

Олимпийский чемпион Евгений Кузнецов рассказал о зарплатах в Швеции.

«По зарплатам здесь, как и в России, разброс огромный. Даже между средней и минимальной – разница большая. И налоги – от 33%.

Кто-то 10 тысяч долларов в месяц получает, кто-то – 150 000. У меня – две тысячи. 600 из них отдашь за квартиру, 500 за машину, бензин – и почти ничего не осталось», – сказал Кузнецов, бывший игрок «Спартака» и победитель Олимпиады-1988 в Сеуле в составе сборной СССР.

Кузнецов с 1990 года живет и работает в Швеции.