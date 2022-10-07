«В Швеции цены на продукты подскочили, в магазине минимум 50 долларов оставляешь. И бензин ужасно дорогой». Олимпийский чемпион Кузнецов о стране

Олимпийский чемпион рассказал о росте цен на продукты и бензин в Швеции.

«Работая с молодежью, тут не разгуляешься. Швеция всегда была дорогой страной, а сейчас цены на продукты еще больше подскочили. За один поход в магазин минимум 50 долларов оставляешь. И бензин здесь ужасно дорогой.

Все равно пытаюсь что-то откладывать – может, и съезжу еще с друзьями из России когда-то на море, задницу погреть», – сказал Евгений Кузнецов, бывший игрок «Спартака» и победитель Олимпиады-1988 в Сеуле в составе сборной СССР.

Кузнецов с 1990 года живет и работает в Швеции.