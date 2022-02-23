Президент «Атлетико»: «Симеоне будет в клубе столько, сколько захочет. Это ясно? После ухода Диего назначу журналиста»

Президент «Атлетико» не собирается увольнять .

в разговоре с журналистами отреагировал на слухи о возможной отставке аргентинского специалиста.

«Симеоне будет в «Атлетико» столько, сколько захочет. Это ясно? Некоторые ваши коллеги злятся, потому что Чоло не выдержал критики.

То, что он сделал за 10 лет, не сделал никто другой. Когда он уйдет, я поставлю журналиста, потому что ты составляешь составы, как никто другой», – сказал президент «Атлетико» в беседе с журналистами.

Что творится с «Атлетико»? У Облака провальный сезон, голов Суареса больше не хватает, а за спиной Симеоне плетут интриги

