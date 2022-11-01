Геннадий Орлов: «Малком и Промес похожи по КПД, по вкладу в результат, но моментов у бразильца чуть больше, и Квинси в обороне так не отрабатывает»

сравнил Малкома и Квинси Промеса.

По словам известного комментатора, бразилец имеет все шансы обойти нападающего «Спартака» в бомбардирской гонке.

«Малком – трудяга! Двигатель машины, как и . Эти ребята показывают всем петербуржцам, сколько нужно бегать и пахать, чтобы пробиться в основу . Те, кто выходит на замену, так не перемещаются по полю. А бразильцы всегда там, где мяч, словно притягивают его.

Выиграет ли гонку бомбардиров у Промеса? Дистанция еще длинная. Но, мне кажется, моментов у бразильца за матч чуть побольше. От реализации зависит. В принципе, они похожи – по КПД, по вкладу в результат. Однако есть и отличие – Промес так в обороне не отрабатывает, как это делает Малком», – сказал Орлов.

По итогам первого круга РПЛ Квинси Промес является лучшим бомбардиром чемпионата – на счету нидерландского нападающего 12 забитых мячей. Малком с 11 голами занимает второе место наряду с нападающим «Оренбурга» Владимиром Сычевым.