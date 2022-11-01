Жезуш пнул игрока соперника во время матча. Тренеру «Фенербахче» показалось, что тот симулировал

Жорже Жезуш во время матча разозлился на игрока соперника за симуляцию и пнул его.

После матча турецкого чемпионата между и «Истанбулспором» (5:2) в социальных сетях опубликовано видео, на котором главный тренер «Фенербахче» кричит на игрока соперника, когда тот падает рядом с технической зоной, и слегка пинает его, после чего знаком показывает ему встать. Судя по всему, Жезуш посчитал, что футболист симулирует. За всем происходящим наблюдал резервный арбитр.

Затем к игроку подошли члены тренерского штаба , и Жезус извинился перед ним, по-видимому, убедившись, что тот действительно получил повреждение.

«Фенербахче» под руководством в текущем сезоне лидирует в чемпионате Турции с 26 набранными очками. Ближайший преследователь, «Адана Демирспор», отстает на три очка.