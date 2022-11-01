Жезуш пнул игрока соперника во время матча. Тренеру «Фенербахче» показалось, что тот симулировал

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Жорже Жезуш во время матча разозлился на игрока соперника за симуляцию и пнул его.

После матча турецкого чемпионата между «Фенербахче» и «Истанбулспором» (5:2) в социальных сетях опубликовано видео, на котором главный тренер «Фенербахче» кричит на игрока соперника, когда тот падает рядом с технической зоной, и слегка пинает его, после чего знаком показывает ему встать. Судя по всему, Жезуш посчитал, что футболист симулирует. За всем происходящим наблюдал резервный арбитр.

Затем к игроку подошли члены тренерского штаба «Истанбулспора», и Жезус извинился перед ним, по-видимому, убедившись, что тот действительно получил повреждение.

«Фенербахче» под руководством Жорже Жезуша в текущем сезоне лидирует в чемпионате Турции с 26 набранными очками. Ближайший преследователь, «Адана Демирспор», отстает на три очка.

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